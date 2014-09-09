Дебаты кандидатов 36-го округа начались на канале "Москва 24"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 36-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Николай Волков (КПРФ), Григорий Семенов ("Яблоко"), Григорий Семенов ("Яблоко"), Владимир Гринченко (ЛДПР), Алексей Гаврилов (самовыдвиженец).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 36 Районы: Котловка, Обручевский, Черемушки Котловка, Обручевский, Черемушки Кандидаты: Волков Николай Юрьевич

Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Гаврилов Алексей Алексеевич

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Миллисекундные технологии". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Гринченко Владимир Владимирович

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Технология". Занимает должность руководителя отдела по закупкам. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Росс Сергей Геннадьевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в Фонде поддержки гражданских инициатив "Я-горожанин". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Семенов Григорий Викторович

Родился в 1966 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Шарапова Ольга Викторовна

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в ГБУЗ "Городская клиническая больница № 64 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.