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Общество

06 августа 2014, 18:15

Палеев: "К религиозным мероприятиям надо привлекать больше волонтеров"

Мосгордума волонтеры религия Антон Палеев

"Интервью": Антон Полеев - о межкультурной коммуникации в Москве

Организаторы религиозных мероприятий должны привлекать к работе больше волонтеров. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Мосгордумы Антон Палеев.

"На некоторых праздниках присутствовало недостаточное количество волонтеров, людей, которые сопровождали верующих к территории храма или к той территории, где предполагается совершать соответствующие обряды, если речь идет о религиозных", - уточнил Палеев.

Кроме того, по мнению Антона Палеева, необходимо очень тщательно выбирать место для проведения подобного мероприятия.

"Правительство Москвы в лице соответствующего департамента должно предоставить в случае прогнозов о большом наплыве людей соответствующие помещения, причем в местах, удобных для доступа", - отметил он, добавив, что при этом обычная жизнь москвичей не должна меняться, ведь именно это подчас и вызывает недовольство горожан.

В интервью телеканалу Палеев также сообщил, что Общественная палата Москвы должна использовать в своей работе больше медийных возможностей. "К работе общественной палаты привлечены не только эксперты и ее члены, но и те, кто не сумел туда попасть. То есть те общественные организации и объединения, включая крупных блогеров, известных политологов, которые не смогли избраться", - сказал Палеев.

Он отметил, что общественная палата Москвы, которая была создана в июле 2012 года, работает эффективно и вносит существенный вклад в развитие города.

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