Дебаты кандидатов 45-го округа начались на канале "Москва Доверие"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 45-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Николай Кавказский ("Яблоко"), Елена Фомичева (КПРФ), Антон Умников (ЛДПР), Кристина Симонян ("Справедливая Россия").

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 45 Районы: Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники. Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники. Кандидаты:

Бабич Барбара Адамовна

Родилась в 1991 году, живет в Москве. Домохозяйка. Самовыдвиженец.

Кавказский Николай Юрьевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной правовой благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность юриста-консультанта службы Заочно-правовой консультации и правового анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Комендантов Антон Андреевич

Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в ООО "Альфа". Занимает должность руководителя проекта. Самовыдвиженец.

Кузьминов Ярослав Иванович

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики". Занимает должность ректора. Самовыдвиженец.

Симонян Кристина Владиславовна

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в автономной некомерческой организации высшего профессионального образования академии "Международный университет в Москве". Занимает должность профессора кафедры иностранных языков. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Умников Антон Геннадьевич

Родился в 1985 году, живет в поселке Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области. Работает в Государственной думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Фомичева Елена Алексеевна

Родилась в 1946 году, живет в Москве. Работает в Институте востоковедения РАН. Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.