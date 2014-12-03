Мосгордума утвердила сроки первых выплат за капитальный ремонт

Фото: ТАСС/Коротаев Артем

Мосгордума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий сроки первых выплат граждан за капитальный ремонт, сообщает Агентство "Москва".

В случае принятия столичным правительством региональной программы капремонта первые взносы москвичи должны будут выплатить через шесть месяцев после утверждения программы.

"Если правительство принимает решение о создании такой системы, то через шесть месяцев эта система начнет действовать. Москва - единственный субъект, в котором не реализуются положения о капитальном ремонте. До сегодняшнего дня в Москве из бюджета выделялись средства на выборочный капитальный ремонт. У нас нет другого выбора, кроме как реализация федерального законодательства и создание региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, которая будет финансироваться за счет взносов граждан", - сказал председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Он добавил, что срок в шесть месяцев является достаточным для выполнения всех предусмотренных жилищным законодательством процедур. По словам Орлова, необходимо принять программу капремонта домов до конца 2014 года. Таким образом, первые взносы москвичи начнут платить летом 2015 года.

При этом жители смогут выбрать, перечислить деньги на счет своего дома и нанять подрядчика самим или передать взносы на эти цели в фонд регионального оператора по капремонту.

Ранее рабочая группа МГД предлагала установить ежемесячный взнос по капремонту в Москве 18 рублей за 1 квадратный метр.

Напомним, в Москве в 2015 году планируется запустить систему капитального ремонта многоквартирных домов. Собственники квартир будут платить взносы, которые пойдут на финансирование капитального ремонта. За муниципальные квартиры будет платить город. Средства будут аккумулироваться на счете либо единого регионального оператора, либо на отдельном счете конкретного дома.

Также сообщалось, что малообеспеченные семьи в Москве получат субсидию на оплату взноса на капитальный ремонт. В Москве сейчас около полумиллиона таких малообеспеченных семей. Льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.