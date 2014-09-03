Завершились дебаты кандидатов от 15-го округа

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 15-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Вячеслав Душенко ("Справедливая Россия"), Максим Тимонин (КПРФ), Алексей Крапухин ("Яблоко"). Остальные кандидаты от участия в дебатах отказались.

Кандидаты представили свои программы и ответили на вопросы друг друга.

Вячеслав Душенко во вступительном слове подчеркнул, что его программа - помощь конкретным избирателям. Максим Тимонин заявил, что Москва должна быть городом ученых и трудящихся, а не городом торговцев. Алексей Карпухин рассказал, что борется с точечной застройкой и занимается правами студентов.

На телеканале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов 15 округа

Затем кандидаты обсудили досрочное голосование, вопросы продовольствия, снос домов в округе, работу депутатов. Также участники дебатов выступили с заключительным словом, в котором еще раз обозначили основные позиции своей программы.

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 15 Районы: Гольяново, Метрогородок, часть Района Северное Измайлово Гольяново, Метрогородок, часть Района Северное Измайлово Кандидаты: Душенко Вячеслав Владимирович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ОАО КБ "МАСТ-БАНК". Занимает должность советника председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Крапухин Алексей Игоревич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в "Российский студенческий союз – за права студентов и аспирантов". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Метельский Андрей Николаевич

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Тимонин Максим Анатольевич

Родился в 1978 году, живет в рп Шаховская, Шаховской район, Московская область. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата В.А. Святошенко. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Чибирев Владимир Иванович

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "Изобилие". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Шилов Станислав Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Центр досуга детей и молодежи "Творчество". Занимает должность заместителя генерального директора. Самовыдвиженец.

Юрьев Михаил Владимирович

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в коллегии адвокатов города Москвы "ПРАВО". Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.