Дебаты кандидатов от 29-го округа начались на канале "Москва Доверие"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 29-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Иван Петров (ЛДПР), Александр Медведев (КПРФ), Геннадий Гендин ("Справедливая Россия"), Виктор Сонкин (самовыдвиженец).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 29 Районы: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно Кандидаты:

Гендин Геннадий Васильевич

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мультипаспорт". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Медведев Александр Константинович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Миллениум Банк". Занимает должность заместителя начальника Управления - начальника отдела персонала Управления персонала Департамента по работе с персоналом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Минько Нина Григорьевна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Московский городской дом учителя". Занимает должность заместителя директора. Самовыдвиженец.

Петров Иван Евгеньевич

Родился в 1981 году, живет в Москве. Работает в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность руководителя аппарата фракции политической партии "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Пороховниченко Юрий Иванович

Родился в 1952 году, живет в Москве. Работает в ООО "АКМ-П". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Сонкин Виктор Николаевич

Родился в 1979 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.