Дебаты кандидатов от 41-го округа начались на канале "Москва Доверие"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 41-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Олег Казенков ("Справедливая Россия"), Руслан Захаркин (ЛДПР), Петр Лемперт ("Гражданская платформа").

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 41 Районы: Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково Кандидаты:

Александрова Мария Александровна

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в Государственном Академическом большом театре России. Занимает должность ведущего мастера сцены, примы-балерины. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Захаркин Руслан Игоревич

Родился в 1992 году, живет в Москве. Студент Московского государственного университета. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Казенков Олег Юрьевич

Родился в 1975 году, живет в Москве. Работает в адвокатском бюро города Москвы "Норма". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Лемперт Петр Иванович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ КШИ "Навигацкая школа". Занимает должность исполняющего обязанности директора. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Поселенов Павел Александрович

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в некоммерческой организации Благотворительный фонд "Строим будущее". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Тупикин Дмитрий Васильевич

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Жилищник района Дорогомилово". Занимает должность заместителя директора по общим вопросам. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.