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Выборы

02 сентября 2014, 10:01

Дебаты кандидатов от 6-го округа начались на канале "Москва Доверие"

Мосгордума выборы дебаты кандидаты

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 6-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Борис Елисеев ("Справедливая Россия"), Сергей Григоров ("Яблоко"). Позже к кандидатам присоединилась Тамара Лопарева (ЛДПР).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 6

Районы: Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино

Кандидаты:

  • Бабкина Надежда Георгиевна
    Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня" . Занимает должность художественного руководителя - директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Барынина Надежда Сергеевна
    Родился в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Григоров Сергей Геннадьевич
    Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Елисеев Борис Петрович
    Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Занимает должность ректора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Лопарева Тамара Михайловна
    Родилась в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

    • Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

    Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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