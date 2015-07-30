Мобильные офисы госуслуг приедут в ТиНАО более 50 раз за месяц

Фото: m24.ru/Михали Сипко

Мобильные офисы центров услуг планируют совершить 52 выезда в ТиНАО и Молжаниновский район САО в августе. Расписание работы опубликовано на сайте "Мои документы".

Мобильные офисы оказывают 30 услуг 17 органов в власти, в том числе: выдача парковочных разрешений, оформление соцкарты москвича, выдача полиса ОМС. Работают они с 12.00 до 19.00.

В июне появилось четыре новых услуги, которые могут получить жители ТиНАО и Молжаниновскогой района:



предоставление выписок из ЕГРИП и ЕГРЮЛ;

предоставление справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;

бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах и порядке их уплаты.

Всего в Москве работают 104 центра госуслуг, которые обслуживают 105 районов. Центры предоставляют более 150 услуг и выдают более 200 видов документов. Центры госуслуг открыты семь дней в неделю с 8.00 до 20.00. Ежедневно они обслуживают более 60 тысяч человек.