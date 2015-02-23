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Общество

23 февраля, 18:54

Минздрав закупит лекарства от рака для Лечебно-реабилитационного центра

Минздрав лекарства закупки рак медицина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Минздрав выделит на закупку лекарств от рака для Лечебно-реабилитационного центра около 6 миллионов рублей. Речь идет о препарате Паклитаксел -противоопухолевом средстве, которое содержит экстракт из листьев тисового дерева.

Всего учреждению необходимо поставить 2,5 тысяч упаковок концентрата. Финансирование будет производиттся за счет средств обязательного медицинского страхования.

Поставить препарат в полном объеме необходимо до 1 декабря текущего года. "Поставка лекарственных средств осуществляется поэтапно, по мере возникновения потребности", - отмечается в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе на поставку лекарства принимаются с 24 февраля до 12 марта, а электронный аукцион пройдет 16 марта.

Ранее заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил M24.ru, что городские программы по борьбе с онкологией не отменяются и не заканчиваются.

"На москвичах отмена программы Минздрава никак не отразится. С 2015 года в соответствии с законом о здравоохранении онкология переходит в обязательное медицинское страхование. Те же деньги, которые мы финансировали из бюджета, будут полностью переданы в фонд обязательного медицинского страхования", – сказал Печатников.

До этого СМИ сообщали, что в России свернут государственную программу по борьбе с онкологией.

Напомним, госпрограмма по борьбе с онкологией появилась в России в 2009 году. За пять лет государство выделило на нее 47 миллиардов рублей. На эти деньги, как пишет издание, закупили и установили 400 тысяч единиц медицинского оборудования: рентгенологические приборы, магнитно-резонансные томографы, видеоэндоскопические комплексы.

Сюжет: Новости Города Доверия

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