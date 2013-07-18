В больницах остаются 32 пострадавших в ДТП под Подольском

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На стационарном лечении в медицинских организациях Москвы и Московской области находится 32 человека, пострадавших в резонансном ДТП под Подольском, в том числе 1 ребенок.

Как сообщили в Минздраве РФ, всего в аварии пострадали 64 человека, в том числе 4 ребенка.

В частности, на лечении в столичных больницах находятся 23 человека. В ГКБ №1 им.Пирогова – 3 пострадавших, в ГКБ № 7 – 4 человека, в ГКБ № 12 – 1 человек, в ГКБ № 20 – 2 пострадавших, в ГКБ № 64 – 2 пострадавших, в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. Владимирского – 2 человека, в НИИ им.Склифосовского – 8 пострадавших, в НИИ детской хирургии и травматологии – 1 ребенок.

Кроме того, в Центральной районной больнице Подольска находятся 9 человек, 8 из них – в тяжелом состоянии, 11 человек – в состоянии средней степени тяжести, 13 человек – в удовлетворительном состоянии.

Напомним, авария произошла в субботу, 13 июля, в Троицком округе около села Ознобишино. Груженный щебнем грузовик, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил пассажирский автобус, следовавший из Подольска в поселок Жохово. В результате ДТП автобус разорвало надвое, погибло 18 человек.