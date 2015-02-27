Дело о краже 16 квартир Минобороны направлено в суд

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Следователи столичной полиции направили в суд дело в отношении 15 человек, обвиняемых в краже 16 квартир Министерства обороны, передает пресс-служба ГСУ МВД по Москве.

По версии правоохранителей, фигуранты дела подделали договоры соцнайма и приобрели право собственности на жилплощадь, общая стоимость которого составила 86 миллионов рублей.

Отметим, что дело было выделено из другого, более крупного, где шла речь о краже 150 квартир. Главой преступной группы оказался бывший военнослужащий Минобороны.

Схема реализовывалась в несколько этапов: на первом злоумышленники находили человека, на которого оформлялся пакет фиктивных документов. После этого лжевоеннослужащие получили на руки поддельный договор социального найма, затем писали заявление в суд на получение права собственности на криминальные квартиры. На втором этапе эти квартиры продавались уже по рыночном ценам.

Основное дело ушло в суд некоторое время назад, материалы о 16 квартирах расследовались отдельно из-за новых участников.