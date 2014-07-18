Локаторы украинских ПВО работали в районе падения Boeing - РФ

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Маршрут потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 и место его падения находятся в зоне поражения украинских систем противовоздушной обороны. Российским военным удалось засечь работа украинской радиолокационной станции недалеко от места катастрофы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Российские радиотехнические средства засекли сигналы радиолокационной станции 9с18 "Купол" батареи зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1", которая располагается в районе поселения Стыла в 30 километрах южнее Донецка.

В министерстве отметили, что станции комплексов "Бук" могут обмениваться данными о воздушных целях внутри своего подразделения. Таким образом, ракету могли запустить и с батарей, располагающихся в Авдеевке (8 километров севернее Донецка) и Грузино-Зарянское (25 километров к востоку от Донецка).



Напомним, самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта. По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился в самолете. Выяснилось, что упавший самолет шел по маршруту, которого избегали другие авиакомпании - он пересекал воздушное пространство Украины над местом, где идут бои между украинской армией и ополчением Донбасса.

Владимир Путин заявил о необходимости тщательно расследовать причины авиакатастрофы Boeing на Украине. По словам президента России, произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях.