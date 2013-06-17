В отношении экс-чиновницы Минобороны могут возбудить уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшего директора департамента образования Минобороны Екатерину Приезжеву подозревают в незаконной закупке мебели. Проверку в отношении нее провела Главная военная прокуратура совместно с Управлениями "К" и "М", а также департаментом военной контрразведки ФСБ.

Выяснилось, что в августе 2012 года Приезжева, используя служебное положение организовала закупку 1 тысячи комплектов мебели для образовательных учреждений министерства. В обход конкурсных процедур мебель купили у фирмы "Иску Интерьер М", которой руководила знакомая чиновницы. При этом цена на мебель превысила ее фактическую рыночную стоимость более чем на 60 миллионов рублей, а коммерческая организация получила сверхприбыль.

Как сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры, материалы проверки направлены в Главное военное следственное управление для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, Екатерина Приезжева была освобождена от должности в декабре прошлого года.