Минобороны восстановило Таманскую и Кантемировскую дивизии

Таманская и Кантемировская дивизии примут участие в параде 9 мая

Минобороны восстановило знаменитые Таманскую мотострелковую и Кантемировскую танковую дивизии. Соединения вновь обрели свои исторические наименования и получили приглашение принять участие в предстоящем параде Победы под новыми боевыми знаменами, сообщает телеканал "Москва 24".

В Министерстве обороны уточнили, что сейчас по поручению президента России проводится работа по возрождению имен других наиболее прославленных полков, воинских частей и соединений прежних эпох.

Напомним, Таманскую дивизию сформировали в июле 1940 года. В Великую Отечественную войну она участвовала в знаменитом Смоленском сражении, боях под Курском, битве за Кавказ и других важных операциях. В 1999 году части дивизии были задействованы в контртеррористической операции в Чечне.

Ссылки по теме В Москве появятся Преображенский и Семеновский полки



Кантемировская дивизия была сформирована в июне 1942 года в Сталинграде. Она участвовала в боях на Курской Дуге, а также в освобождении Украины. Ее части в числе первых достигли Эльбы, брали Дрезден, совершили стремительный рейд в Чехословакию. Военнослужащие соединения принимали участие в операциях в Южной Осетии, Косово и Чечне.