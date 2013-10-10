Фото: ИТАР-ТАСС

Торрент-трекеры и другие пиратские сайты будут блокировать целиком, а не только страницы с нелегальным контентом. Об этом сообщил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

Он отметил, что если сайт не занимается пиратством, но какой-то пользователь разместил там нелегальный контент, то будет производиться блокировка отдельной страницы.

При этом Волин заявил, что в Рунете существует 160 пиратских сайтов, которые беспокоят авторское сообщество. Но особой популярностью пользуются только 10 из них.

"Мы не будем их блокировать по каким-то отдельным вещам, мы их будем закрывать по "айпишнику", целиком", - сказал Волин.

Также замглавы Минкомсвязи заявил, что в России 8 миллионов пользователей пользуются легальным контентом. Эти люди платят деньги за то, что они приобретают в интернете. Алексей Волин назвал их одним из драйверов роста интернет-экономики.