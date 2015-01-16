Памятник железного века сравняли с землей при строительстве дороги

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Максимковское селище в городе Королеве разрушено. Об этом сообщается на странице общества охраны памятников истории и культуры в Facebook.
Древнее селище было памятником архитектуры железного века. Памятник разрушили бульдозерами и грузовиками во время строительства дороги.
Сотрудники Министерства культуры обследовали территорию древнего поселения. Они уже обратились в полицию в связи с повреждением памятника.
Также было направлено письмо главе города с требованием сообщить сведения о юридических лицах, построивших дорогу на территории объекта историко-культурного наследия.
Изучено в 1993-1994 годах совместной экспедицией Сергиево-Посадского музея-заповедника и Калининградского историко-краеведческого музея.