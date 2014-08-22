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Происшествия

22 августа 2014, 15:03

Минфин по решению суда вернет ЦППК деньги за перевозку льготников

Минфин суды выплаты компенсации льготники ЦППК

Фото: ИТАР-ТАСС

Минфин выплатит Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) более 1,4 миллиардов рублей за перевозку льготников в 2013 году. Арбитражный суд удовлетворил соответствующий иск компании к министерству, сообщает пресс-служба перевозчика.

В прошлом году ЦППК перевезла льготников на сумму свыше 3 миллиардов рублей, а возмещено было порядка 1,7 миллиардов рублей. Сейчас компенсация затрат за перевозку льготников осуществляется по нормативу финансовых затрат, который в 2014 году составляет 82 рубля в месяц на одного человека.

В ЦППК отметили, что с июля 2014 года компания перевозит льготников себе в убыток, так как компенсации, которые будут перечислены в рамках заключенного госконтракта, возместят выпадающие доходы перевозчика только за первые шесть месяцев этого года.

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Напомним, 19 мая 2014 года правительство России приняло концепцию развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, одним из принципов которой является выплата компенсаций перевозчикам стоимости проезда льготных категорий граждан.

Компенсация должна рассчитываться, исходя из фактического пассажирооборота и действующих тарифов.

ОАО "Центральная ППК" - крупнейший перевозчик пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России. Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80 процентов. В 2013 году компания перевезла почти 587 миллионов пассажиров, что на 3,3 процента выше результата за 2012 год.

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