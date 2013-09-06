Ситуация с курсом рубля полностью под контролем Центробанка - Минфин

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр финансов России Антон Силуанов не видит причин для резких колебаний курса рубля и считает, что ситуация с курсом полностью под контролем Центробанка.

По словам министра, рубль будет находиться в стабильной зоне и его курс не будет резко колебаться - на это нет никаких экономических причин. ЦБ обеспечивает стабильность рубля, приводит слова Силуанова в пятницу агентство "Интерфакс".

Министр отметил, что с начала 2013 года курс рубля ослаб на 7%-8%, в то время как у других стран БРИКС, например Индии и ЮАР, с начала года валюты ослабли на 20%.

То, что происходит с рублем, можно назвать системными процессами, отметил Силуанов.