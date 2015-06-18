Ключевая ставка может снова снизиться – Улюкаев

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Потенциал снижения ключевой ставки Центробанка России еще не исчерпан. Об этом заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев, сообщает ТАСС.

"Считаю, что имеется потенциал, причем значительный – никак не меньше, чем 150 базисных пунктов", – подчеркнул Улюкаев.

У главы Банка России Эльвиры Набиуллиной другое мнение, она считает, что потенциал снижения ключевой ставки практически исчерпан.

Отметим, 15 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 11,5 процента годовых.

До этого дня размер ставки составлял 12,5 процента, причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов и до 12,5 процента – 30 апреля.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.