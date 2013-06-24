Форма поиска по сайту

24 июня 2013, 08:59

Состояние Калашникова оценивается как стабильное

Состояние легендарного конструктора Михаила Калашникова, который накануне был доставлен в центральный военный клинический госпиталь столицы бортом МЧС, оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Об этом "Москве 24" рассказали врачи, которые наблюдают за ним сейчас.

Как сообщал M24.ru, легендарного конструктора-оружейника 23 июня доставили из Ижевска на медицинском самолете в сопровождении лучших врачей Центроспаса.

В мае 93-летний Калашников уже был госпитализирован с сердечными проблемами. Сейчас болезнь обострилась.

