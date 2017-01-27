Форма поиска по сайту

27 января 2017, 21:56

В мире

Трамп пообщался с президентом Мексики по телефону

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Переговоры между Мехико и Вашингтоном прошли по телефону, сообщает Associated Press. Президент США Дональд Трамп около часа общался по телефону с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

Ранее лидеры двух стран отменили личную встречу. Поводом стал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции.

Согласно документу, все работы будут выполняться за счет бюджета США, а в дальнейшем Мексика должна будет компенсировать расходы. Стоимость строительства оценили в 12-15 миллиардов долларов.

Ньето осудил решение нового лидера США и в очередной раз заявил, что его страна ничего не будет платить.

После срыва двухсторонней встречи мексиканцы развернули кампанию в социальных сетях с призывом отказаться от употребления товаров, имеющих отношение к США. Власти страны заявили, что Мехико не разорвет отношения с Вашингтоном и отвергли возможность начала торговой войны со Штатами.

Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США 20 января 2017 года. Он стал первым предпринимателем и миллиардером, возглавившим эту страну.

Строительство стены на мексиканской границе стало одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

Мексика Дональд Трамп жизнь в мире переговоры

Главное

