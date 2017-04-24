США нуждаются в стене на границе с Мексикой – Сешнс

Фото: ТАСС/DPA/Ron Sachs

США необходима стена на границе с Мексикой, заявил глава американского минюста Джефф Сешнс. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал ABC News.

Он отметил, что начало строительства позволит сдержать данное гражданам страны обещание. По мнению Сешнса, стена на границе с Мексикой – это то, чего хотят американцы.

Что касается цены строительства, то мексиканское правительство заплатит за него "так или иначе". В том, что власти страны отдадут деньги, Сешнс сомневается. Более вероятными являются другие формы торгового обмена.

Ранее сообщалось, что стену будут строить не на всей границе, а лишь на участках, где необходим физический барьер. В других местах будут использовать иные средства, включая современные системы охраны.

Обещание возвести барьер между США и Мексикой было одним из ключевых пунктов предвыборной кампании президента Штатов Дональда Трампа.

Работы по ее возведению оценили в диапазоне от 12 до 21 миллиардов долларов.