Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлили по просьбам москвичей

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлили по многочисленным просьбам москвичей до 26 февраля.
В первые дни февраля посетители смогут понаблюдать за завораживающей работой мастеров по льду, которые займутся реставрацией ледяных фигур. Все работы будут проходить в безопасных зонах, так что расположенные рядом ледяные горки продолжат свою работу.
А с 23 по 26 февраля на площадке фестиваля пройдет новая грандиозная развлекательная программа, посвященная Масленице. Гостей ждут традиционные масленичные забавы: сжигание чучела, игры, скоморохи, кукольный театр, блины и многое другое.
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" стартовал 29 декабря на Поклонной горе. Изначально его планировали завершить 8 января, но по просьбам москвичей мероприятие продлили.
В этом году темой фестиваля стало "Путешествие по России". В парке представлено более 30 объектов изо льда, повествующих о регионах России. Среди них – 40-метровый Кремль изо льда с пятью башнями и шестью горками, с которых можно скатиться, а также Ласточкино гнездо в Крыму. Над фигурами трудились более 150 скульпторов со всей страны.
О том, что интересного можно увидеть на Поклонной горе – смотрите в нашем фоторепортаже.