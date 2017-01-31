Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлили по просьбам москвичей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлили по многочисленным просьбам москвичей до 26 февраля.

В первые дни февраля посетители смогут понаблюдать за завораживающей работой мастеров по льду, которые займутся реставрацией ледяных фигур. Все работы будут проходить в безопасных зонах, так что расположенные рядом ледяные горки продолжат свою работу.

А с 23 по 26 февраля на площадке фестиваля пройдет новая грандиозная развлекательная программа, посвященная Масленице. Гостей ждут традиционные масленичные забавы: сжигание чучела, игры, скоморохи, кукольный театр, блины и многое другое.