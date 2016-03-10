Форма поиска по сайту

10 марта 2016, 15:12

Культура

LIVE: празднование Широкой Масленицы с телеканалом "Москва 24"

13 марта у зимней студии телеканала "Москва 24" в парке Горького состоится празднование Широкой Масленицы. Посетителей будут баловать разноцветными блинами со сметаной и шоколадом. Вместе с гостями праздника телеведущие вспомнят масленичные обряды, попытаются прогнать морозы и призвать весеннее солнце. За участие в веселых конкурсах самые сметливые получат призы.

Смотрите прямую трансляцию народного гулянья на портале Москва онлайн в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 13 марта в 12:00
  • Что: Масленица
  • Кто: телеведущие "Москва 24"
  • Кому смотреть: любителям народных гуляний

Масленица прямые трансляции городские фестивали Москва онлайн Парк Горького смотреть онлайн на m24.ru Москва онлайн: городские фестивали

