LIVE: празднование Широкой Масленицы с телеканалом "Москва 24"

13 марта у зимней студии телеканала "Москва 24" в парке Горького состоится празднование Широкой Масленицы. Посетителей будут баловать разноцветными блинами со сметаной и шоколадом. Вместе с гостями праздника телеведущие вспомнят масленичные обряды, попытаются прогнать морозы и призвать весеннее солнце. За участие в веселых конкурсах самые сметливые получат призы.

Смотрите прямую трансляцию народного гулянья на портале Москва онлайн в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.