Около 90% поездок в транспорте москвичи осуществляют по новым билетам

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство поездок в общественном транспорте (88%) москвичи осуществляют по новым билетам, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на заместителя мэра, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Он отметил, что всего в столице продано около 287 тысяч карт "Тройка".

Напомним, со 2 апреля в Москве были введены новые билеты на общественный транспорт. Так, появилась пополняемая карта "Тройка", с помощью которой можно расплачиваться как в метро, так и в наземном транспорте. Среди новинок также билет "90 минут", по которому можно в течение полутора часов совершить одну поездку на метро и неограниченное число поездок на наземном транспорте. Кроме того, в метро и на наземном транспорте начал действовать единый билет. А с 1 июня карта "Тройка" будет работать по принципу билета "90 минут", то есть по ней за 44 рубля можно будет совершить одну поездку на метро и неограниченное количество поездок на городском наземном транспорте.