Частные перевозчики начнут принимать проездные в середине 2016 года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Частные перевозчики столицы начнут принимать городские проездные билеты уже в середине 2016 года, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Следующий этап реформ в наземном транспорте – это переход на новую модель. Мы ее закончим до середины следующего года, когда и частные перевозчики будут принимать городские билеты, карту "Тройка", будут возить всех пассажиров без исключения, включая льготные категории", – отметил Ликсутов.

Сейчас в коммерческом транспорте льготы пассажирам не предоставляются: пенсионеры, студенты и школьники оплачивают свой проезд в полном объеме. Бесплатный проезд для обладателей удостоверения ветерана или инвалида также не гарантирован.

"Реформа наземного городского пассажирского транспорта Москвы интегрирует частных перевозчиков в единую транспортную сеть и сделает их услуги доступными для социально-незащищенных слоев населения", – подчеркнули в пресс-службе департамента транспорта.

"Москва в цифрах": Автобусы вместо маршруток

До этого m24.ru сообщало, что стоимость проезда в автобусах частных перевозчиков в Москве к концу 2015 года снизится более чем на 30 процентов. Переход частных перевозчиков на городское билетное меню позволит их пассажирам экономить до 10 тысяч рублей в год.

Так, проезд на автобусе частного перевозчика в год сейчас стоит около 16,8 тысячи рублей (при 40 поездках в месяц). С картой "Тройка" эта сумма уменьшается до 13,9 тысячи рублей, с "Единым" – до 11 тысяч, а с билетом для наземного транспорта "ТАТ" – до 6,7 тысячи.

Всего частным перевозчикам в рамках реформы будет передано 211 маршрутов в девяти округах столицы. Город будет оплачивать работу перевозчиков при условии соблюдения всех требований по безопасности, качеству обслуживания пассажиров.

Частные перевозчики также обновят подвижной состав. "Новые автобусы будут оборудованы системами климат-контроля, аппарелями для инвалидов, системами информирования пассажиров, видеокамерами внутреннего и внешнего наблюдения, системами ГЛОНАСС, – рассказали в департаменте. – Весь подвижной состав будет соответствовать классу не ниже Евро-4".