В Москве построят и реконструируют 64 железнодорожных перехода

Фото: ИТАР-ТАСС

В течение трех лет власти Москвы совместно с РЖД планируют построить или реконструировать более 60 железнодорожных переходов.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в следующем году реконструируют и построят 15 новых железнодорожных переходов, в 2014-2015 – 49 переходов, сообщает "Интерфакс".

При этом работами по выносу сетей займутся железнодорожники, а городские власти организуют строительство перехода или тоннеля.

Добавим, что до конца 2015 года построят новые железнодорожные пути на Ярославском, Горьковском, Казанском направлениях МЖД и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.