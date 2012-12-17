Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря 2012, 11:12

Мэр Москвы

В Москве построят и реконструируют 64 железнодорожных перехода

Фото: ИТАР-ТАСС

В течение трех лет власти Москвы совместно с РЖД планируют построить или реконструировать более 60 железнодорожных переходов.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в следующем году реконструируют и построят 15 новых железнодорожных переходов, в 2014-2015 – 49 переходов, сообщает "Интерфакс".

При этом работами по выносу сетей займутся железнодорожники, а городские власти организуют строительство перехода или тоннеля.

Добавим, что до конца 2015 года построят новые железнодорожные пути на Ярославском, Горьковском, Казанском направлениях МЖД и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.

Максим Ликсутов железные дороги поезда переходы тоннели ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика