Расписание движения поездов МЖД изменится в декабре из-за ремонта

Фото: ИТАР-ТАСС

График движения поездов на ряде направлений МЖД изменится в декабре из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, на Казанском направлении со 2 по 25 декабря по рабочим дням в период с 1.10 до 17.40 продолжатся работы по модернизации первого главного пути перегона Гжель - Куровская. В связи с этим на участках Куровская – Москва, Куровская – Шатура, Куровская – Гжель, Москва – Люберцы-1 из расписания будут временно выведены несколько электропоездов, а остальные будут ходить по измененному графику.

В Рязанском регионе со 2 по 5 декабря на перегоне Рязань-1 – Рязань-2 для ремонтных работ на втором пути будут организованы технологические окна с 6.00 до 12.00. Планируется вывести пригородные поезда на участке Рязань-1 – Дивово отправлением со станции "Рязань" в 7.03 и со станции "Дивово" в 8.15.

Кроме того, отменяются поезда на от станции "Рязань-1" до "Голутвина" в 6.15 до станции "Рыбное" в 19.22 и до "Гавердово" в 9.14. А также обратные рейсы этих поездов.

На Киевском направлении 3, 6 и 9 декабря на участках Апрелевка – Калуга-1, Апрелевка – Малоярославец, Апрелевка – Нара будет изменено расписание электричек.

МЖД просит пассажиров заранее ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных электропоездов.