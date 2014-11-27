Расписание электричек изменится 29 и 30 ноября из-за ремонта

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов
На Горьковском и Казанском направлениях из-за ремонта изменится расписание электричек, сообщает пресс-служба МЖД.
На Горьковском в связи с ремонтом перегона Реутово – Железнодорожная ночью 29 и 30 ноября не будут ходить электрички:
- Москва – Балашиха;
- Москва – Электрогорск;
- Москва – Железнодорожная;
- Москва – Захарово.
3 и 11 декабря движение приостановят два экспресса Москва – Железнодорожная отправлением из Москвы в 07.28 и от Железнодорожной в 06.34.
На Казанском направлении ремонтируют пути перегона Пески – Голутвин. 3 и 4 декабря сократят маршрут электрички:
- Голутвин – Раменское;
- Голутвин – Шиферная.
Со всеми изменениями в графике пассажиры смогут ознакомиться на вокзалах и остановках МЖД.
Напомним, 29 ноября расписание движения электричек на Ленинградском направлении на участке Москва – Тверь будет частично изменено из-за плановых ремонтных работ.
Отменяются поезда № 6515 Тверь – Москва и № 6514 Москва – Тверь.
Изменится также расписание поездов № 6721 и № 6719, следующих из Твери в Москву, и № 6346 из Москвы в Тверь.
Сайты по теме