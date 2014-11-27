Форма поиска по сайту

27 ноября 2014, 13:23

Транспорт

Расписание электричек изменится 29 и 30 ноября из-за ремонта

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

На Горьковском и Казанском направлениях из-за ремонта изменится расписание электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

На Горьковском в связи с ремонтом перегона Реутово – Железнодорожная ночью 29 и 30 ноября не будут ходить электрички:

  • Москва – Балашиха;
  • Москва – Электрогорск;
  • Москва – Железнодорожная;
  • Москва – Захарово.

3 и 11 декабря движение приостановят два экспресса Москва – Железнодорожная отправлением из Москвы в 07.28 и от Железнодорожной в 06.34.

На Казанском направлении ремонтируют пути перегона Пески – Голутвин. 3 и 4 декабря сократят маршрут электрички:

  • Голутвин – Раменское;
  • Голутвин – Шиферная.

Со всеми изменениями в графике пассажиры смогут ознакомиться на вокзалах и остановках МЖД.

Напомним, 29 ноября расписание движения электричек на Ленинградском направлении на участке Москва – Тверь будет частично изменено из-за плановых ремонтных работ.

Отменяются поезда № 6515 Тверь – Москва и № 6514 Москва – Тверь.

Изменится также расписание поездов № 6721 и № 6719, следующих из Твери в Москву, и № 6346 из Москвы в Тверь.

МЖД электрички ремонт изменения расписания ж/д и вокзалы мо

