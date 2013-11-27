Форма поиска по сайту

27 ноября 2013, 12:43

Транспорт

На МЖД до конца года завершится реконструкция более 50 объектов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская дирекция пассажирских обустройств намерена до конца года завершить реконструкцию 53 объектов МЖД, среди которых здание вокзала в Чехове, пассажирские платформы станций "Гжель", "Лосиноостровская", "Царицыно" и "Столбовая".

Кроме того, будут завершены ремонтные работы на остановочных пунктах "Львовская", "Бутово" и "Стройка", а также ряде объектов заменят турникеты, навесы, скамейки и урны.

Отметим, что работы по реконструкции проводятся в рамках программы по организации ускоренного движения. Так, на участке Москва-Одинцово после окончания работ будут курсировать 26 пар электропоездов со временем хода до станции Одинцово 30 минут, а до Сколково – 25 минут.

Несколько платформ, в основном, находящихся в черте Москвы, будут обустроены с помощью стеклокомпозитных материалов, сообщает РЖД.

Кроме того, ведутся работы и на Павелецком направлении, где в связи с поэтапной реконструкцией аэропорта "Домодедово" планируется значительное увеличение потока авиапассажиров.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД отмечает, что до 2020 года планируется модернизировать 210 платформ на 107 остановочных пунктах.

