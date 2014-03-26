Дополнительные поезда запустят на МЖД в связи с началом дачного сезона

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская железная дорога с 30 марта запустит дополнительные электрички, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В частности, на Белорусском направлении назначается 10 поездов, которые будут ходить по выходным дням. Также изменятся дни курсирования 6 составов. На Савеловском направлении добавлены 6 электричек по выходным дням и изменены дни курсирования еще 2 поездов.

"На Киевском направлении назначается 1 электропоезд выходного дня, у 2 - изменяется маршрут следования. Кроме того, изменяются дни курсирования у 2 электропоездов", - отмечается в сообщении.

Помимо того, на Казанском направлении назначат 8 электропоездов, изменят маршрут следования двух составов и дни курсирования у 6 поездов. На Ярославском назначаются дополнительные остановки 28 поездам. Еще 4 поезда назначат на Рижском направлении. Причем изменяется маршрут у одной электрички и дни курсирования еще 7 электропоездов.

На Курском направлении назначается новый поезд изменяется маршрут следования и дни курсирования у двух составов. На Павелецком направлении назначается 6 поездов выходного дня и изменятся дни курсирования 4 электричек.