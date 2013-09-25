Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября 2013, 08:51

Транспорт

На Курском направлении произошла задержка поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

На Курском направлении задержан электропоезд №6170 Чехов–Москва, а второй главный путь закрыт для движения.

Причина задержек: неполадки на пути. Как сообщает пресс-служба МЖД, из-за неблагоприятных погодных условий произошел сплыв насыпи и подмыв опоры контактной сети.

В связи с этим утром 25 сентября ряд электропоездов не будет останавливаться на станции "Силикатная". Пассажирам предлагается ехать в Москву через станцию "Подольск". Для этого организованы дополнительные автобусные маршруты Силикатная – Подольск, а также продлен путь электричек, следующих до Щербинки.

Ряд электропоездов этого направления будут следовать с отклонением от графика.

Подобное расписание будет действовать до окончания восстановительных работ.

Сайты по теме


МЖД задержки поездов ж/д и вокзалы мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика