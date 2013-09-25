На Курском направлении произошла задержка поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

На Курском направлении задержан электропоезд №6170 Чехов–Москва, а второй главный путь закрыт для движения.

Причина задержек: неполадки на пути. Как сообщает пресс-служба МЖД, из-за неблагоприятных погодных условий произошел сплыв насыпи и подмыв опоры контактной сети.

В связи с этим утром 25 сентября ряд электропоездов не будет останавливаться на станции "Силикатная". Пассажирам предлагается ехать в Москву через станцию "Подольск". Для этого организованы дополнительные автобусные маршруты Силикатная – Подольск, а также продлен путь электричек, следующих до Щербинки.

Ряд электропоездов этого направления будут следовать с отклонением от графика.

Подобное расписание будет действовать до окончания восстановительных работ.