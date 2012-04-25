В праздничные дни изменится расписание движения электричек

В праздничные дни изменится расписание движения пригородных поездов, сообщает сайт Московской железной дороги.
Администрация железной дороги просит москвичей и гостей столицы учитывать эти изменения при планировании поездок.
В праздничные и предпраздничные дни движение поездов будет определяться следующим порядком:
27 апреля – расписанием рабочего дня;
28 апреля – расписанием пятницы;
29,30 апреля – расписанием субботы;
1 мая – расписанием воскресенья;
2 мая – расписанием понедельника;
3,4 мая – расписанием рабочего дня;
5 мая – расписанием пятницы;
6,7,8 мая – расписанием субботы;
9 мая – расписанием воскресенья;
10 мая – расписанием понедельника;
11 мая – расписанием рабочего дня;
12 мая – расписанием пятницы;
13 мая – расписанием воскресенья.
Вся информация об изменениях размещена на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.