В праздничные дни изменится расписание движения электричек

В праздничные дни изменится расписание движения пригородных поездов, сообщает сайт Московской железной дороги.

Администрация железной дороги просит москвичей и гостей столицы учитывать эти изменения при планировании поездок.

В праздничные и предпраздничные дни движение поездов будет определяться следующим порядком:

27 апреля – расписанием рабочего дня;

28 апреля – расписанием пятницы;

29,30 апреля – расписанием субботы;

1 мая – расписанием воскресенья;

2 мая – расписанием понедельника;

3,4 мая – расписанием рабочего дня;

5 мая – расписанием пятницы;

6,7,8 мая – расписанием субботы;

9 мая – расписанием воскресенья;

10 мая – расписанием понедельника;

11 мая – расписанием рабочего дня;

12 мая – расписанием пятницы;

13 мая – расписанием воскресенья.

Вся информация об изменениях размещена на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.