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Ж/Д и вокзалы

22 марта 2016, 17:31

Более 500 км путей будет отремонтировано на МЖД в 2016 году

МЖД железная дорога ремонт путей ж/д и вокзалы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На Московской железной дороге отремонтируют 503,5 километра полотна, что на 35 процентов больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба МЖД. Ремонтные работы пройдут летом.

Самые масштабные работы будут развернуты на Большом кольце МЖД (114,2 километра), на Белорусском направлении на участке Москва – Красное (110,3 километра), на Киевском направлении на участке Москва – Суземка (37,2 километра) и на Казанском направлении на участке Москва – Ряжск – Кустаревка (55,4 километра).

Значительная часть работ – 45 процентов от общего объема – пройдут по технологии "закрытый перегон".

Кампания предусматривает не только модернизацию путей (88,5 километров), капитальный ремонт (87,7 километра), средний ремонт (193,2 километра), но и новый вид работ, включающий средний ремонт со сплошной сменой рельсов (134,1 километра). Также заменят 197 стрелочных переводов.

Как было отмечено на заседании технико-технологического совета МЖД, основное внимание всех хозяйств железной дороги должно быть сконцентрировано на качестве выполняемых работ.

Столичные железнодорожники намерены задействовать 137 единиц путевых машин. Для того чтобы использовать их максимально рационально и эффективно, работы будут проводить в период специально разработанных технологических "окон".

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