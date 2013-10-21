На Горьковском направлении МЖД пустили дополнительные автобусы

Фото: ИТАР-ТАСС

На Горьковском направлении Московской железной дороги в связи с проведением ремонтных работ с 21 октября отменяется часть электричек, следующих в утренние часы по маршруту "Крутое – Москва Курская". Для обеспечения вывоза пассажиров из пригорода 22 и 23 октября из городов Орехово-Зуево и Павловский посад будут отходить девять дополнительных автобусов.

Дополнительные автобусы "Орехово-Зуево – Москва (станция метро "Партизанская")" будут отправляться в 4.00, 4.30, 6.00, 6.15, 6.30. Рейсы "Павловский Посад – Москва (станция метро "Партизанская")" назначены на 4.00, 4.30, 5.00, 5.15.

Из-за ремонтных работ внесены изменения в расписание движения и некоторых других электричек, следующих по Горьковскому направлению. Также поменялось расписание пригородных поездов Курского и Казанского направлений.

Подробности можно узнать на информационных стендах у пригородных касс и на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.