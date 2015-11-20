Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2015, 11:22

Транспорт

На Белорусском направлении задерживалась электричка

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На Белорусском направлении Московской железной дороги по техническим причинам задерживался поезд, сообщили m24.ru в пресс-службе МЖД.

Около 9 часов утра на станции Кунцево была остановлена электричка, следовавшая со станции Кубинка-1 в Дубну. Для продолжения маршрута пассажирам предложили воспользоваться попутными поездами.

Локомотивная бригада самостоятельно устранила неисправность, а чтобы электричка включилась в цепочку движения составов, не повлияв на график, ее отправили в 10:12.

В результате график движения на Белорусском и Савеловском направлениях был сохранен: с увеличенным интервалом на 8 и 25 минут проследовали только два поезда.

Сайты по теме


МЖД электрички поезда ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика