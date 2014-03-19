Форма поиска по сайту

19 марта 2014, 17:20

Транспорт

Поезда на Савеловском направлении следуют с увеличенными интервалами

Фото: ИТАР-ТАСС

На Савеловском направлении Московской железной дороги поезда следуют с увеличенным интервалом. Причиной сбоя стала остановка электропоезда номер 6235 сообщением Лобня – Голицыно в результате несанкционированного срыва стоп-крана неизвестными лицами и последующим повреждением тормозной системы.

"Для организации движения поездов на данном участке использовался один путь с применением вариантного графика, позволяющего пропускать составы в оба направления. В связи со спецификой организации такого движения несколько электропоездов следуют увеличенным интервалом", - сообщили в пресс-службе МЖД.

Для буксировки неисправного состава отправили тепловоз. В 15.35 второй путь удалось освободить. Движение восстановлено в штатном режиме.

"Диспетчерский аппарат МЖД и локомотивные бригады принимают все меры, чтобы задержанные пригородные поезда прибыли в конечный пункт с минимальным отклонением от графика", - добавили в ведомстве.

