В аварии на переезде Большого кольца МЖД погиб человек

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В ДТП на переезде между станциями Бельково и Киржач Большого кольца Московской железной дороги погиб человек, сообщает пресс-служба РЖД.

Авария произошла около 11 часов утра. Там BMW при запрещающем сигнале светофора выехал на переезд и в него врезался товарный поезд, который не успел затормозить. В результате аварии водитель иномарки погиб, пассажир получил тяжелые травмы.

Из-за происшествия частично были повреждены пути, контактная сеть осталась целой. Как отмечают в РЖД, задержалась одна пригородная электричка. Для ликвидации последствий аварии на месте работал восстановительный поезд.