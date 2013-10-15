Новые остановки появятся на Горьковском и Киевском направлениях МЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

С 5 ноября на Горьковском и Киевском направлениях Московской железной дороги вводятся дополнительные остановки. Электрички, следующие из столицы во Владимир и Калугу, начнут останавливаться на станциях Орехово-Зуево, Паловский Посад и Нара. Об этом сообщается пресс-служба министерства транспорта Подмосковья.

Поезд №7092 Москва – Владимир, отправляющийся в 15.18, будет совершать остановку на станции Павловский Посад, №7091 Владимир – Москва (отправление в 19.40) – на станциях Орехово-Зуево и Павловский Посад. На Наре будут стоять поезда №7081, №7083, следующие из Москвы в Калугу в 7.12 и 18.18, а также поезд №7096 маршрутом Калуга – Москва (отправление в 15.20).