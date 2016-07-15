29 электричек изменят расписание из-за ремонта на станции Солнечная МЖД

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ремонтные работы на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) внесут коррективы в расписание 29 электричек, сообщает пресс-служба ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

Работы будут вестись с 16 июля на пассажирской платформе № 1 станции Солнечная. Изменится расписание 15 электричек по маршруту "Москва пассажирская Киевская" – станция Солнечная и 14 электричек в обратном направлении.

С полным списком измененных маршрутов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

16 июля на железнодорожных станциях Белорусского направления упростят проход через турникеты на время проведения ремонтных работ на участке Филевской линии метро.