29 электричек изменят расписание из-за ремонта на станции Солнечная МЖД

Ремонтные работы на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) внесут коррективы в расписание 29 электричек, сообщает пресс-служба ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).
Работы будут вестись с 16 июля на пассажирской платформе № 1 станции Солнечная. Изменится расписание 15 электричек по маршруту "Москва пассажирская Киевская" – станция Солнечная и 14 электричек в обратном направлении.
С полным списком измененных маршрутов можно ознакомиться на сайте перевозчика.
16 июля на железнодорожных станциях Белорусского направления упростят проход через турникеты на время проведения ремонтных работ на участке Филевской линии метро.
