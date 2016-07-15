Форма поиска по сайту

15 июля 2016, 21:33

Транспорт

29 электричек изменят расписание из-за ремонта на станции Солнечная МЖД

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ремонтные работы на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) внесут коррективы в расписание 29 электричек, сообщает пресс-служба ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

Работы будут вестись с 16 июля на пассажирской платформе № 1 станции Солнечная. Изменится расписание 15 электричек по маршруту "Москва пассажирская Киевская" – станция Солнечная и 14 электричек в обратном направлении.

С полным списком измененных маршрутов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

16 июля на железнодорожных станциях Белорусского направления упростят проход через турникеты на время проведения ремонтных работ на участке Филевской линии метро.

МЖД ремонт ЦППК ж/д и вокзалы

