Движение по всем путям Ярославского направления МЖД восстановили

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На Ярославском направлении МЖД восстановлено движение поездов по всем четырем главным путям. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"В 19:50 мск восстановлено движение поездов в автоматическом режиме по всем четырем главным путям Ярославского направления МЖД", – говорится в сообщении.

Всего в пути следования задержано шесть пассажирских поездов, отправившихся из Москвы, почти 60 пригородных электричек. 20 электропоездов были полностью отменены, еще три следовали по укороченным маршрутам.

"Диспетчерским аппаратом МЖД предпринимаются все меры для скорейшего ввода электропоездов в график движения", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, 12 августа на Ярославском направлении из-за бурильных работ по установке опор моста, сторонняя организация повредила кабель и светофоры стали показывать красный свет. Поезда двигались с ограниченной скоростью.

На днях электрички также задерживались на Казанском направлении Московской железной дороги. Причиной стала неисправность поезда на станции Электрозаводская.

Кроме того, в начале месяца в связи с ЧП два пригородных электропоезда двигались с отставанием от графика в 20 минут. Тогда причиной опоздания послужило ДТП – электричка сбила двух мужчин в Подмосковье.

Машинист поезда Икша-Кубинка при подъезде к платформе Водники Савеловского направления МЖД заметил двух людей, которые спрыгивали с платформы на пути прямо перед поездом.

Он применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Травмированных мужчин госпитализировали.