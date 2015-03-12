С 14 марта изменится расписание электричек Ленинградского направления

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Расписание подмосковных электричек, курсирующих на Ленинградском направлении, частично изменится с 14 марта по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Так, по измененному расписанию будут следовать электрички №6407 Подсолнечная-Москва, №6604 Москва-Конаково, №6308Р Москва-Крюково, №6601 Конаково-Москва, №6310Р Москва-Крюково и №6319Р Крюково-Москва.

Электропоезд №6407 Подсолнечная-Москва с 14 марта будет отправляться со станции "Подсолнечная" в 08:52, делать остановку на станции "Березки Дачные" в 09:01, "Поварово" в 09:05, "Алабушево" в 09:12, "Крюково" в 09:16. Далее электричка проследует без остановки на станции "Малино" и прибудет в Москву в 10:09.

Электричка №6604 Москва-Конаково будет отправляться из Москвы в 07:47 и прибывать в Конаково в 09:57 часов.

Электропоезда №6308Р и №6310Р Москва-Крюково будут отправляться из Москвы в 07:21 и 07:30 и прибывать в Крюково в 08:18 и 08:26 соответственно.

Электричка №6601 Конаково-Москва из Конаково будет отправляться в 04:52, следовать до платформы "Москва Товарная" согласно действующему расписанию, прибывать на станцию "Рижская" в 07:23, а в Москву - 07:29.

Электропоезд №6319 Крюково-Москва (по рабочим дням) из Крюково будет отправляться в 08:59, останавливаться на станции "Малино" в 09:04, "Фирсановская" в 09:07, "Сходня" в 09:10, "Подрезково" в 09:14, в "Новоподрезково" в 09:16, "Планерная" в 09:19, "Химки" в 09:24.

Далее электричка проследует по действующему расписанию, прибытие в Москву – в 09:54 часов.

Ранее сообщалось об изменениях в расписании электричек на Ярославском и Павелецком направлениях.