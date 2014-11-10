В электричке Монино-Москва произошло задымление

На Ярославском направлении в вагоне электрички возникло задымление

На Ярославском направлении МЖД загорелся вагон электрички №6625 Монино-Москва, передает пресс-служба железной дороги.

Задымление в пятом вагоне поезда заметил машинист. Он остановил электричку на станции и пассажиры покинули состав, за медицинской помощью никто не обращался.

Поезд отбуксировали на седьмой путь, где отцепили горящий вагон. Пассажиров пересадили в другие электрички, на график движения ЧП не повлияло.

По данным областного управления МЧС, для ликвидации возгорания были направлены 16 человек и четыре единицы техники.