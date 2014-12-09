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Авиа и аэропорты

09 декабря 2014, 17:21

Из-за технического сбоя на Павелецком направлении задерживаются аэроэкспрессы

МЖД сбои в движении ж/д и вокзалы авиа и аэропорты Аэроэкспресс

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На Павелецком направлении задерживаются поезда "Аэроэкспресс".

По техническим причинам в 15:43 на станции "Аэропорт Домодедово" остановился аэроэкспресс, ехавший в Москву, сообщает пресс-служба МЖД.

Для буксировки поезда был отправлен вспомогательный локомотив. В 16:30 электропоезд был отбуксирован на станцию "Космос" и путь был открыт для движения.

С отклонением от графика следуют два аэроэкспресса: №7235 (отправлением в 15:00 из Москвы), №7237 (отправлением в 15:30 из Москвы). Аэроэкспресс №7241 (отправлением из Москвы в 16:30) отменен, чтобы обеспечить движение остальных аэроэкспрессов по графику.

Как уточняет ТАСС, движение поездов нарушено из-за отсутствия напряжения сети.

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