Из-за технического сбоя на Павелецком направлении задерживаются аэроэкспрессы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На Павелецком направлении задерживаются поезда "Аэроэкспресс".

По техническим причинам в 15:43 на станции "Аэропорт Домодедово" остановился аэроэкспресс, ехавший в Москву, сообщает пресс-служба МЖД.

Для буксировки поезда был отправлен вспомогательный локомотив. В 16:30 электропоезд был отбуксирован на станцию "Космос" и путь был открыт для движения.

С отклонением от графика следуют два аэроэкспресса: №7235 (отправлением в 15:00 из Москвы), №7237 (отправлением в 15:30 из Москвы). Аэроэкспресс №7241 (отправлением из Москвы в 16:30) отменен, чтобы обеспечить движение остальных аэроэкспрессов по графику.

Как уточняет ТАСС, движение поездов нарушено из-за отсутствия напряжения сети.



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