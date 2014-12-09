Из-за технического сбоя на Павелецком направлении задерживаются аэроэкспрессы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На Павелецком направлении задерживаются поезда "Аэроэкспресс".
По техническим причинам в 15:43 на станции "Аэропорт Домодедово" остановился аэроэкспресс, ехавший в Москву, сообщает пресс-служба МЖД.
Для буксировки поезда был отправлен вспомогательный локомотив. В 16:30 электропоезд был отбуксирован на станцию "Космос" и путь был открыт для движения.
С отклонением от графика следуют два аэроэкспресса: №7235 (отправлением в 15:00 из Москвы), №7237 (отправлением в 15:30 из Москвы). Аэроэкспресс №7241 (отправлением из Москвы в 16:30) отменен, чтобы обеспечить движение остальных аэроэкспрессов по графику.
Как уточняет ТАСС, движение поездов нарушено из-за отсутствия напряжения сети.
Сайты по теме
.