СК выясняет обстоятельства смерти железнодорожника на МЖД

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти работника железной дороги при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба столичного межрегионального следственного управления СК.

Инцидент произошел 8 июля около 3-х часов ночи на перегоне станций Яхрома-Дмитров Савеловского направления МЖД. 39-летний член ремонтной бригады скончался при выполнении работ по замене настила автомобильного переезда. В него отлетели части настила, нанесшие смертельные травмы.

Как отмечается, речь идет о нарушении правил техники безопасности и охраны труда.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На прошлой неделе на заседании комитета Госдумы по конституционному законодательству поддержали законопроект по установке видеокамер на дорогах и железнодорожных переездах.

Предполагается, что благодаря проекту закона граждане станут больше соблюдать правила дорожного движения, что приведет к снижению процента ДТП и числа погибших в результате аварий.