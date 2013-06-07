На МЖД в связи с ремонтными работами изменится график движения поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

На ряде направлений Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы.

В связи с этим часть пригородных поездов будет отправляться или прибывать в конечный пункт раньше или позже графика. Кроме этого несколько электричек будет выведено из расписания, также изменится порядок остановок поездов.

График движения поездов изменится на Белорусском, Киевском, Курском, Рижском, Ярославском и Казанском направлениях, сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что ежегодные летние ремонтные работы обусловлены жесткими технологическими стандартами эксплуатации железнодорожной инфраструктуры, которые необходимы для обеспечения безопасных перевозок.

Московская железная дорога просит пассажиров учитывать изменения в расписании при планировании поездок.

Ознакомиться с подробным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.