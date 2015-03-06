Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Расписание подмосковных электричек изменится в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба МЖД. График меняется с 6 по 10 марта.

Так, с 6 по 8 марта электрички будут ходить по расписанию субботы, 9 марта – по расписанию воскресенья, а 10 марта по графику вторника. Например, два пригородных экспресса, которые обычно курсируют между Москвой и Дубной в выходные дни, отправятся в понедельник из столицы в 09.55, а из Дубны - в 12.57.

Кроме того, между столицей и Тулой 9 марта будут ходить два экспресса: из Москвы пригородный поезд отправится в 6.50, из Тулы - в 17.15. Доехать из Рязани в Москву можно будет в экспрессе №7051, который 8 и 9 марта отправится в 16.10.

В пресс службе также отметили, что на Казанском направлении 6 и 7 марта четыре пригородных поезда, курсирующих на участке Черусти – Вековка, выйдут в рейс с 11 вагонами. А на Горьковском направлении 7 марта в 7.25 из Москвы во Владимир отправится поезд повышенной комфортности №7094.

Помимо этого, на Ярославском направлении 7 марта в 5.54 со станции Александров-1 в Москву отправится электропоезд №7071, 8 и 9 числа он курсировать не будет. На участке Москва - Александров-1 в рейс отправятся пригородные поезда №7072 (в 13.00 ), №7074 (в 18.05 из Москвы) и №7073 (в 15.19 со ст. Александров-1).

Изменится график движения электричек и на участке Москва – Тверь. 9 марта электрички будут следовать по воскресному графику. 7 марта поезда там будут ходить по графику субботы.