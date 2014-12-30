Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

30 декабря 2014, 21:00

На Манежной площади завершилась несанкционированная акция

МВД полиция акции чп

Фото: ТАСС / Артем Коротаев

По данным полиции, на несанкционированную акцию в центре Москвы вечером во вторник, 30 декабря, пришли около 1,5 тысячи человек. Серьезных нарушений полицией выявлено не было, сообщает агентство "Россия сегодня". В данный момент протестующие с Манежной площади разошлись.

"Во вторник вечером в районе Манежной площади собралось около 1,5 тысячи человек с целью проведения несанкционированного мероприятия. Также в районе площади находились группы граждан, выражавшие несогласие с собравшимися", - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Москве.

В ходе акции полиция неоднократно призывала участников мероприятия не нарушать общественный порядок. Серьезных нарушений правоохранителями выявлено не было. В ходе акции были задержаны около 100 человек, сейчас они доставлены в отделы полиции. В настоящий момент никого из участников акции на Манежной площади не осталось.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать