На Манежной площади завершилась несанкционированная акция

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По данным полиции, на несанкционированную акцию в центре Москвы вечером во вторник, 30 декабря, пришли около 1,5 тысячи человек. Серьезных нарушений полицией выявлено не было, сообщает агентство "Россия сегодня". В данный момент протестующие с Манежной площади разошлись.

"Во вторник вечером в районе Манежной площади собралось около 1,5 тысячи человек с целью проведения несанкционированного мероприятия. Также в районе площади находились группы граждан, выражавшие несогласие с собравшимися", - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Москве.

В ходе акции полиция неоднократно призывала участников мероприятия не нарушать общественный порядок. Серьезных нарушений правоохранителями выявлено не было. В ходе акции были задержаны около 100 человек, сейчас они доставлены в отделы полиции. В настоящий момент никого из участников акции на Манежной площади не осталось.