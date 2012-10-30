МВД проверит всех полицейских на наличие агрессии, депрессии и стресса

Фото: ИТАР-ТАСС

Российских полицейских будут регулярно тестировать на употребление наркотиков, увлечение алкоголем, а также проверять их на наличие депрессии, стресса или повышенной агрессии.

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил отслеживать состояние всех полицейских с помощью психологов, специальных приборов и методик на протяжении всего периода службы — от приема на работу и до увольнения на пенсию.

Программа МВД называется "Обеспечение надежности профессиональной деятельности личного состава", пишут сегодня "Известия".

Ведомство уже закупило аппараты биорезонансной психодиагностики и коррекции, которые позволяют мгновенно выяснить, употреблял ли человек наркотики, когда это было, а также их вид. По словам специалистов, аппаратура настолько чувствительна, что дает результат, даже если человек перестал употреблять наркотики за неделю до проверки или несколько лет назад.

Проверки будут как плановые, так и внезапные, обещают в МВД.

Сейчас уровень стресса у полицейских специалисты определяют по специальной шкале. Если оценка оказывается высокой, сотрудникам оказывается необходимая психологическая помощь и дается время для отдыха. Для реабилитации в подразделениях МВД имеются кабинеты психологической регуляции. Сотрудники могут приходить туда в любой момент, когда чувствуют, что им требуется эмоциональная разгрузка.

По словам психолога-криминалиста Михаила Виноградова, участвовавшего в разработке новой программы, она делалась на основе методик, применявшихся в МВД еще в советское время. Тогда, несмотря на желание МВД набрать как можно больше людей, психологи отсеивали до 30% претендентов на службу.